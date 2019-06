Se billederne: Friskolens sfo løb med sejren i tæt dyst

Åkanden mod Regnbuen. Den årlige dyst mellem skolefritidsordningen på Nyborg Friskole og Nyborg Private Realskole fandt fredag sted for 21. gang. Ikke mindre end 260 elever i 0.-3 klasse deltog i arrangementet, hvor aktiviteterne var delt op i 15 poster på engen ved privatskolen. Det blev dog Regnbuen, der løb af med den samlede sejr og dermed håneretten efter at have vundet med blot fire point. Dermed skifter pokalen hænder. Sidste år var det nemlig Åkanden, der vandt. Vinder man tre år i træk, har man pokalen til evigt eje.