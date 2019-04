Scoop: Badehotellets Hr. Weise og Amanda til nytårskoncert

- Det er tidligt, at vi har fået solisterne til nytårskoncerten på plads. Vi får også besøg af Jonas Bonde, der er paukist ved Operaen i Oslo, fortæller formand for orkestret, Anne Sigerstrøm, om koncerten i det nye år, hvor der allerede er solgt de første 100 billetter.

Nyborg: Et par af tv-serien "Badehotellets" markante figurer rykker til Nyborg på den sidste søndag i januar 2020. Hr. Weise og Amanda - alias skuespillerne Jens Jacob Tychsen og Amalie Dollerup - har indvilget i at stille op til Nytårskoncerten i selskab med Nyborg Harmoni Orkester.

Tre timers koncert

Selv om de musikalske gæster er fundet, så er det endnu for tidligt at snakke om et detaljeret program for den tre timer lange nytårskoncert. Det ligger dog fast, at den som alle årene siden 2008 finder sted i Nyborg Hallen i et samarbejde mellem NGIF's koncertudvalg og Nyborg Harmoni Orkester.

- Det bliver en opgave for vores dygtige dirigent Jesper at arrangere musik og program sammen med solisterne. Det er et kæmpearbejde, bemærker formanden og hentyder til de mange instrumenter, der skal spille sammen med vokalerne.

Orkestret tæller godt 60 musikere og er et bredt sammensat bigband med blæsere og slagtøj, der øver hver onsdag på Danehofskolen. Her benytter orkestret, som kræver megen plads, et af de store fællesafsnit på skolen til at slippe musikken løs.