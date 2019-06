Sankthans: Bålene blusser igen på Østfyn

Sådan indledes Drachmanns Midsommervise, som er lige så meget en tradition som sankthansbålet på stranden ud for Hotel Hesselet. I fjor var der tørke, året før regnede det, og i år kan folk kombinere bål og en sankthans-menu med det bedste fra årstiden. Her står menuen på stegt pighvar, sommerbuk med spidskål og fynske jordbær.

Klokken 19.30 vil formand for Teknik og Miljøudvalget, Per Jespersen (S), holde båltalen, inden heksen futter ad Harzen til.

"Trio Fuseldram" leverer et repertoire af danske sange, men med et jazzet twist. Det sker på Nyborg Marina, hvor festteltet holder åbent fra klokken 17.

Østfyn: Pindsvin og hekse er for alvor i fare, når østfynboerne sætter ild til kvas og kviste i midsommeren. Den forgangne sommers afbrændingsforbud er afløst af leg med ild, og flere sankthansbål byder sig til, søndag 23. juni.

Ballon John og snobrød

Ørbæk Borgerforening har planlagt en aften med bål og "John Mogensen Live", som spiller på pladsen ved Svendborgvej fra klokken 19.15.

Cirka klokken 20 tændes bålet, og årets båltaler er ingen ringere end H. C. Andersen, alias Torben Iversen.

Ballon John er inviteret til at trylle med sit ballonshow, når Kongshøj Strand Camping, inviterer til sankthans fra klokken 20 på søndag. Her er der gratis snobrød til børnene ved bålpladsen, mens borgmester Kenneth Muus står for båltalen. Ole og Daniel leverer musik i midsommeren.

Socialdemokraterne i Nyborg forsøger at genoplive sankthans ved Hesselhuset - men på "den grønne" med bål i store bålfade fra klokken 16-20.

- Det bliver som gammel vin men på nye flasker, bemærker Barbara Schultz fra partiforeningen.

Gratis snobrød med pølser og tale i midsommeren ved Jesper Nielsen (S) er også en del af arrangementet i midsommeren.