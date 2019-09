Samlet byråd bag ny byplan

Den nye "Handleplan for Nyborgs Bykerne", som Fyens Stiftstidende kunne løfte sløret for i weekenden, er en udløber af den store strategiske udviklingsplan for Nyborg, et flertal i byrådet bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og SF vedtog i marts.

Nyborg: Socialdemokratiet er imod at udvide bymidten, så den også kommer til at omfatte detailhandel på den såkaldte Lynfrostgrund i den østlige del af Nyborg.

Klar besked

Men med en klar besked fra Socialdemokratiet om opbakning til "Handleplan for Nyborgs Bykerne", er det et samlet byråd, der står bag den.

Sonja Marie Jensen understreger således, at Socialdemokratiet vil gå konstruktivt til værks i forhandlingerne om den ambitiøse byplan og de 66 millioner kroner, det vil koste at realisere den

- Vi er meget positivt stemt over for rigtig mange af handleplanens projekter. Og vi har hele tiden sagt, at vi deltager konstruktivt i drøftelserne om alle de projekter, der følger af den strategiske byudviklingsplan. Vi ønsker bare ikke at ødelægge den synergi, der er i vores eksisterende bymidte, ved at udvide med detailhandel på Lynfrostgrunden, tilføjer hun.

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), ser frem til de kommende budgetforhandlinger om den store handleplan for bykernen.

- Nu skal vi have prioriteret de 23 projekter i planen. Og hvad Socialdemokratiets deltagelse i arbejdet i styregruppen for den strategiske byudvikling angår, står døren fortsat fuldstændig åben, tilføjer han.