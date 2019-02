Dommeren vurderede dog i sidste ende, at der ikke var tale om sproglige barrierer. Det betød, han ikke ønskede at udskyde retsmødet og finde en ny tolk, da han argumenterede for, at kvinden, som nægter sig skyldig i alle anklager, muligvis også her ville postulere dårligt samarbejde.

Det var især under anklagerens afhøring af tiltalte, at frustrationerne hos tiltalte, forsvarsadvokaten samt nogle fremmødte bagest i salen blev tydelige.

Forsvarsadvokat: Det var en dårlig oversættelse

Tiltaltes forsvarsadvokat, Thomas Andreas Mikkelsen, fortalte efter retsmødet, at der var problemer i oversættelsen under anklagerens afhøring.

- En forudsætning, for at man kan dømme en person, er, at tiltalte forstår, hvad der foregår, og det synes jeg, vi manglede i starten. Dog blev det bedre, da vi begyndte at få tiltaltes ord mere direkte oversat.

Anklager Maria Blomsterberg anerkendte efter det første retsmøde, at der var samarbejdsvanskeligheder, men at hun samtidigt har fuld tiltro til, at Retten i Svendborg har fundet en kvalificeret tolk.

- Jeg er ikke sikker på, at selve oversættelsen er problemet. Vi må have tillid til de tolke, som er autoriserede, og tolken siger jo, at de forstår hinanden. Det, som jeg hører tiltalte sige, er, at det ikke hendes oplevelse, at tolken får det hele med, men i sidste ende er det rettens beslutning, og de har bestemt, at vi fortsætter med tolken.

Næste retsmøde er tirsdag den 26. februar. Hvis den tiltalte kvinde kendes skyldig, risikerer hun udvisning fra Danmark.