Svendborg/Nyborg: Hvis en somalisk kvinde bliver dømt for systematisk grov vold og voldsomme trusler mod sine børn, skal hun to år i fængsel og udvises af Danmark.

Det mener anklagemyndigheden, efter at sagen mod kvinden nu er optaget til dom.

Kvindens forsvarer mener derimod, at hans klient skal frifindes.

Anklageren lægger vægt på, at børnenes forklaringer stemmer overens med hinanden. Ifølge anklagemyndigheden har børnene - med få nuanceforskelle - gengivet de uhyggelige scener fra deres hjem i Nyborg identisk. Børnene har heller ikke ændret på historien, hverken når de har talt med kommunen, politiet eller ved genafhøringerne. Tværtimod har børnene under afhøringerne været opmærksomme og rettet politiet, såfremt de byttede om på børnenes navne eller episoder.

Anklagemyndigheden vægter også højt, at børn normalt i den slags sager har en ekstrem loyalitet overfor deres forældre, hvilket ikke er tilfældet her. Anklagemyndigheden mener at have bevist, at børnene omvendt ikke ønsker at se deres mor igen. Anklagemyndigheden tog ved mandagens retsmøde flere citater fra børnene op for at understrege dette: "Jeg elsker ikke min mor, jeg vil ikke se hende igen" og "hun løfter min søster op og kaster hende ned i jorden, så hun rammer med hovedet først og græder helt vildt. Nogle gange tænker jeg, om hun overhovedet er vores rigtige mor".

Den tiltaltes forsvarer, Thomas Andreas Mikkelsen, sætter spørgsmålstegn ved, at hverken skolelærere eller pædagoger i de seneste tre år har indberettet noget omkring eventuelle ar eller mistrivsel. Forsvareren bemærker også, at der ikke er påvist nogle objektive beviser i sagen, og at anklagemyndigheden slet ikke har stillet sig kritisk overfor børnenes forklaringer. Generelt mener han, retten burde tage in mente, at anklageskriftet er fyldt med spredehagl og fejl.

Der falder dom i sagen fredag d. 15 marts klokken 10.30.