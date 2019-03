Sæsonens sidste fynske crossløb løbes i Nyborg

Sæsonens tiende og sidste crossløb i serien Bevæg dig for livet løbet søndag 17. marts.

Nyborg: Når crossløbet i Nyborg skydes i gang søndag 17. marts, er det sidste chance for de fynske crossløbene til at teste formen af i et organiseret løb i denne sæson.

Deltagerne kan som altid vælge mellem to distancer: en kort på 3,3 km og en lang på 7,8 km

Løbet er det tiende og sidste i rækken i Bevæg dig for livets crossløbsserie på Fyn i denne sæson.

Blandt de næsten 750 forhåndstilmeldte deltagere er der da også både børn og voksne og alt fra hyggemotionister til konkurrenceløbere.