Sådan har Nyborgenserne det med serien af brande

Anny Christiansen, 76, Nyborg: - Jeg synes, det er flabet gjort. Det er uartigt. Det er vel de her knægte, der både tager stoffer og alt muligt, ellers kan det vel ikke lade sig gøre. Jeg synes simpelthen, det er utroligt, at de ikke kan lade tingene være. At man skal til at have så meget kontrol af både det ene og det andet, det fatter man jo ikke rigtigt. Jeg kan da godt forstå, at nogle bliver nervøse. Vi er mange, der ikke tør gå ud om aftenen, for vi ved jo ikke, hvad der sker. Men de pyromaner er altså godt nok uhyggelige.