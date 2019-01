Så ta'r vi jernhesten frem: Store planer for cykling i Nyborg

Alle forligspartier er i sadlen for at rulle en cykelstrategi ud for Nyborg Kommune. Her er flere cykelstier, flere cykelpumper og flere cyklende turister en del af planen. Også Tour de France-feltet er med i overvejelserne.

Nyborg: På med hjelmen, op på cyklen og så derudad med vind i håret og vand i øjenkrogene.

Cyklen er i fulde omdrejninger både i arbejdsliv og fritid, og det skal udnyttes både kommercielt og for at styrke både sundhed og velvære blandt borgerne. Her er politikerne i pedalerne og klar til at stramme kæden for at sætte gang i en samlet cykelstrategi for Nyborg Kommune. Samtidig skal byen være klar til at profilere sig, hvis Tour de France-feltet med tilhørende karavane ruller hen over Danmark i 2021.

- Stat og region har postet penge i at forfølge målet. Sker det, kommer feltet formentlig til at starte i København og kører så gennem Nyborg på vej vestpå. Her skal vi være klar, bemærker udvalgsformand Peter W. Mollerup (V).