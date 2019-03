Så fik Muhs sit butikscenter

Så fik Kenneth Muhs sin vilje med at plaster Lynfrostgrunden til med forretninger.

En en stor trussel imod forretningerne i centrum, det betyder, at endnu flere forretninger bukker under.

SF og DF har helt viljeløst sluttet op om Kenneth Mush` vilje.

SF bilder sig ind, at de på den måde får medbestemmelse i projektet, og giver langhåret forklaring, som virker temmelig naiv.

DF har som sædvanlig ingen mening og følger konflikt sky Kenneth Muhs` ønsker.

Jeg må kvitter for, at Socialdemokratiet stod fast og afviste planen.

Allerede fra dag et lagde Kenneth Muhs sig fast på, at der skulle være forretninger på grunden og overhørte alle betænkeligheder fremført af fagfolk, bl.a. direktøren fra Center Foreningen, som advarede kraftigt mod at gøre Nyborg til en to- centerby.

Han havde allerede handlet af med grundejeren og støttede sig useriøst til en undersøgelse, som grundejeren havde betalt for. !

Kenneth Muhs lovede hele tiden, at det først skulle forelægges borgerne, hvilket var både falsk og hykleris, beslutningen var for længst taget.

Kommunen har fra Gehls arkitektfirmaet fået udarbejdet en plan for hvordan, der kunne etableres et kvarterløft for området.

Arkitektfirmaet har udtalt, at miljøet på Storbæltsvej giver indtryk af uskøn "mortorvejs arkitektur", og Lynfrostgrunder vil forstærke dette negative indtryk.

Hvorfor vil Kenneth Muhs ikke lytte til sagkundskaben frem for useriøst til sin mavefornemmelse ?