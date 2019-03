SF erkender kovending i Lynfrosten-sag

Nyborg: - Det vil være helt fjollet at bygge noget nyt oven på så voldsom en forurening uden først at rense jorden, når vi ved, hvor giftig den er.

Sådan sagde SFs's formand, da Pia Olsen Dyhr, da hun i efteråret 2017 besøgte Lynfrosten i Nyborg. Også partiets gruppeformand i Nyborg, Suzette Frovin, har været en stærkt fortaler for at få renset grunden, hvor Tjærekompagniets fabrikker har efterladt tonsvis af gift og tjærerester.

Samtidig har hun advaret mod planerne om store butikker på Lynfrosten, fordi det kan føre til butiksdød i den historiske bykerne. Ikke desto mindre har SF i Nyborg valgt at indgå en politisk aftale med Venstre og Dansk Folkeparti om netop byggeri af store butikker langs Storebæltsvej.

Suzette Frovin erkender da også, at der er tale om politisk kovending af de helt store.

- Det er fuldstændig rigtig, at ser man på, hvad vi sagde i valgkampen, kan man tale om en politisk kovending. Men det er sket i en erkendelse af, at Venstre har det politiske flertal, og at vi hverken kan gøre til eller fra i forhold til, at der vil blive bygget store butikker på Lynfrosten. Derfor stod vi overfor et politisk valg - enten at stå udenfor, sådan som Socialdemokratiet har valgt at gøre det, eller at være med til at præge, hvordan byggeriet skal udføres, siger hun.

Suzette Frovin peger blandt andet på, at de tre partier er gået sammen om at opfodre til, at der så vidt muligt skal være tale om bæredygtigt byggeri, som lægger sig op ad byrådets arbejde med at udvikle en politik for grøn omstilling.

Området skal samtidig være med til at indfri ambitionerne i den strategiske byplan om at give Storebæltsvej et mere bymæssigt præg med blandt andet træer og beplantning, åbne facader langs vejen og et kig til vandet ved Knudshovedvej.