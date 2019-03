SF: Kampen for oprensning på Lynfrosten fortsætter

Forureningen på Lynfrosten er fortsat en mærkesag for SF. Blandt andet derfor var vi med til at arrangere det velbesøgte debatmøde om Danmarks jordforureninger den 11. marts. Og derfor vi har sat os sammen med V og DF om det kommende arbejde med en ny lokalplan for området. På den måde vil vi nemlig sikre os, at vi gør alt, hvad vi kan for at få regionen til at prioritere en oprensning af grunden.

Hvis det stod til SF-Nyborg, skal Lynfrosten renses op, før der bygges nyt. Vi så gerne, at netop dét var et decideret lovkrav, for som det er nu, risikerer udviklingen i kommunen at blive sat i stå, hvis vi skal vente 5-10-15 år på, at regionen sætter gang i en oprensning.

Hvis forureningen bliver liggende, vil det betyde store begrænsninger for, hvad vi som kommune kan planlægge at bygge på forurenede grunde. Boliger, som vi foreslog i valgkampen, er udelukket. Det samme er formentlig et hotel og helt sikkert en bypark. Samtidig risikerer vi, at forureningen breder sig, fordi vi ikke har nye undersøgelser, der dokumenterer omfanget af forureningen.

Regionen har flere gange bekræftet, at en oprensning af Lynfrosten har lange udsigter, fordi ingen drikkevandsboringer er truet af forureningen, og i særdeleshed fordi regionerne har for få penge til at håndtere jordforureninger i det ganske land. Vi afventer således fortsat regionens undersøgelse af, om forureningen siver ud i Storebælt og dermed truer havmiljøet, ligesom vi ser frem til at få resultaterne af de boreprøver, der de seneste uger er lavet på selve Lynfrostgrunden. Det bliver afgørende for en lokalplan.

SF går til folketingsvalg på, at der skal afsættes 1 ekstra mia. kr. om året til en gang for alle at få renset op efter fortidens synder. Og ekstra midler er helt afgørende, hvis vi skal have renset op på Lynfrosten. Det er i år 50 år siden Tjærekompagniet brændte, vi mener ikke, vi kan blive ved med at overlade oprensningen til de kommende generationer. I SF-Nyborg fortsætter vi derfor ufortrødent kampen for at få ryddet op i forureningen på Lynfrosten.