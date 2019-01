- Vi mærker tydeligt, at der er pres på boligmarkedet i kommunen og især i Nyborg by, selvom der bygges helt vildt blandt andet på havnen, siger Sonja Marie Jensen, der er politisk leder hos S i Nyborg.

Det mener socialdemokraterne i Nyborg Byråd, og allerede tirsdag rejser de sagen i byrådssalen. Den nye planlov giver mulighed for, at kommunen kan bestemme, hvor mange almene boliger der skal være i et bestemt område. Derfor mener S, at 20 procent af byggerierne på havnen og på Strandhøjen skal være almene boliger, og ikke mindst mindre boliger med en husleje på højst 4.000 til 5.000 kroner om måneden.

Nyborg: Byggeriet buldrer derudaf i Nyborg, men det er kommunens opgave at sikre, at der ikke kun bygges dyre boliger.

Sonja Marie Jensen, Socialdemokraternes politiske leder, hører fra sin omgangskreds, at der mangler billige boliger i Nyborg. Det samme siger boligforeningerne. S stiller nu forslag om, at kommunen skal sikre 20 procent almene boliger i de nye boligområder. Arkivfoto: Michael Bager.

Undgå ghettoer

Det er især havnen i Nyborg og Strandhøjen nord for byen, partiet har øje for, og lokalplanen for Strandhøjen er netop på vej ud til offentlig debat nu. Skal der sættes en kvote på almene boliger på havnen, kræver det en revision af helhedsplanen her.

- Der er jo en trend for tiden, når man snakker ghettoer i boligområderne, om at det er vigtigt at blande boformerne i et område, så forskellige slags mennesker kommer til at bo i samme kvarter. Det har vi mulighed for her, siger Sonja Marie Jensen.

For nylig var boligforeningen Holmegårdens nye formand, Kurt Bjørnø, ude med en appel til Nyborg Kommune om at åbne for mere alment byggeri og især byggeri af små lejligheder, som der er mest efterspørgsel på.

Det kræver, at politikerne ikke bare vedtager princippet om almene boliger i de nye boligområder, men også bliver enige om at sætte penge af i budgettet. Kommunen skal nemlig betale otte eller ti procent af byggesummen, hvis der skal bygges almene boliger. Mindst, når det drejer sig om de små boliger.