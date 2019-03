S stemmer imod storstilet byplan

S i Nyborg har valgt at stå alene i en række vigtige politiske sager. Gruppeformand Sonja Marie Jensen afviser dog, at det er udtryk for en bevidst strategi. Arkivfoto: Vibeke Volder

Først valgte kommunens næststørste parti, Socialdemokratiet, at stå udenfor en politisk aftale om store butikker på Lynfrosten. Nu varsler gruppeformand Sonja Marie Jensen, at man heller ikke kan bakke op om den strategiske udviklingsplan for Nyborg. Til stor overraskelse for Venstre-borgmester Kenneth Muhs.

Nyborg: Hvordan kan Nyborg som by hænge bedre sammen? Det er et af de helt store spørgsmål, som en ny byplan skal give svaret på. Ideen blev første gang luftet for mere end et år siden, og i efteråret var kommunen så klar med et konkret udspil, som har været i offentlig høring frem til udgangen af januar 2019. I næste uge forventes byrådet at vedtage planen, der mest af alt har karakter af en løs ramme om de kommende års arbejde for at udvikle byen. Men det bliver uden opbakning fra kommunens næststørste parti, Socialdemokratiet. Ifølge gruppeformand Sonja Marie Jensen har partiet nemlig tænkt sig at stemme imod. I forvejen står S uden for en politisk aftale om store butikker på Lynfrosten, der behandles som et særskilt punkt på byrådsmødet, mens SF har valgt at gå sammen med Venstre og Dansk Folkeparti. Og nu gentager billedet sig altså i forhold til den samlede plan for Nyborg. - Det handler i bund og grund om, at vi ikke har haft nogen form for indflydelse på byplanen. Vi er grundlæggende ikke enige i, at handlen skal udvides med et butikscenter på Lynfrosten. I stedet så vi hellere, at man havde kigget op ad Vestergade og den handel, der ligger der i forvejen. Det tror vi på ville kunne skabe en langt større sammenhængskraft. Politik er at gøre tingene op - hvad skal man lægge stemmer til, og hvad vil man ikke lægge stemmer til. Som et parti i opposition må vi sluge rigtig mange kameler. Men her trækker vi altså grænsen og siger "nok er nok", forklarer Sonja Marie Jensen. Ifølge gruppeformanden har S også haft et ønske om at forbedre trafiksikkerheden på Vestergade og om at tænke boligpolitik og den grønne dagsorden ind i den store byplan. Men heller ikke på de punkter har det været muligt at få indflydelse, bemærker hun.

Dårlig fornemmelse Sonja Marie Jensen lægger omvendt ikke skjul på, at planen indeholder en lang række positive elementer. Partiet har da også givet sin opbakning til at gennemføre en række af de mere lavthængende frugter, herunder projekter der skal gøre Nyborg mere imødekommende for cyklister og gående. Men når det handler om selve grundideen bag byplanen, nemlig at udvide Nyborgs bymidte i østlig retning til at omfatte Svanedammen og Lynfrosten, er man altså imod. - Jeg har begyndelsen haft en fornemmelse af, at byplanen var et dække for at lave butikker på Lynfrosten, og det kan vi også se nu, at det langt hen ad vejen har været. Her har vi klart tilkendegivet, at det er vi imod, og det står vi ved. Samtidig er der kommet en lang række gode forslag og høringssvar fra borgere, men der er ikke ét eneste af disse forslag, som er kommet med i planen. Så det handler både om, at det ikke har været muligt at flytte så meget som et komma, og når vi heller ikke er enige i rammerne for byplanen, kan jeg faktisk ikke se, hvordan vi skal kunne stemme ja til det, siger hun.

Forbavset borgmester Meldingen kommer bag på Venstre-borgmester Kenneth Muhs, for nu at sige det mildt. - Den strategiske byudviklingsplan skal skabe rammen for de præmisser, som vi har været enige om alle sammen, nemlig at gøre den historiske bymidte større. Altså tanken om, at når du drejer af ved motorvejen eller kommer hertil med tog, så har du en oplevelse af at være kommet til Nyborg by. Desuden ønsker vi at være det foretrukne handelscentrum og oplevelsescentrum på Fyn. Men planen skal ikke indeholde konkrete forslag, at der for eksempel skal ligge en skøjtebane. Derfor indgår høringssvarene heller ikke som en del af byplanen, men er noget man kan arbejde videre med indenfor den ramme, som nu er aftalt, forklarer han. - Derfor skal der ikke herske nogen tvivl om, at jeg vil være ærgerlig over, at man kobler sig ud af den politiske aftale, der lå til grund for strategisk bydesign. Meningen har netop været at skabe en ramme, som alle kunne se sig selv i. Det betyder for eksempel, at man godt kan være imod butikker på Lynfrosten, men være en del af alt det andet.

Splittelse i rød blok? Socialdemokratiets gruppeformand mener dog ikke, at man kan skille tingene ad. - Jeg mener også, at der er noget forkert i, at vi på Økonomiudvalgets møde forleden behandlede forslag om ny lokalplan for Lynfrosten, før vi behandlede den strategiske byplan. Tilbage i januar var det os, der måtte trække i håndbremsen og sige: Vi skal ikke vedtage et butikscenter på Lynfrosten, før vi er enige om rammerne for arbejdet. Kenneth Muhs har valgt at køre de to ting sideløbende, og derfor kan jeg ikke gøre andet end at koble de to ting sammen, siger Sonja Marie Jensen. Også hun ærgrer sig over, at det har været muligt at blive enige om en plan for Nyborg, men skyder bolden tilbage på borgmesterens banehalvdel. - Vi har fra starten ønsket, at man kunne sætte sig ned og snakke om tingene, men det har desværre ikke været muligt. Det er ellers en borgmesters fornemste opgave at kunne samle partierne om så stor og væsentlig beslutning for Nyborg, siger hun. Modsat Socialdemokratiet har SF valgt at følge det borgerlige flertal. Sonja Marie Jensen afviser dog, at der er tale om en splittelse i rød blok. - Det ærgrer mig, at SF vælger at lægge stemmer til Venstres planer, men når det er sagt, så er SF vores bedtste samarbejdspartner, og når det handler om velfærdsspørgsmål er vi enige på langt de fleste punkter, bemærker hun.