S står udenfor aftale om Lynfrosten

Et politisk flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og SF har indgået aftale om, at Lynfrosten i Nyborg skal omdannes til store butikker. Det ærgrer gruppeformand for Socialdemokratiet, Sonja Marie Jensen, der fortsat ikke køber argumentet om, at byggeriet vil gavne Nyborg som handelsby. Tværtimod frygter hun, at mange af de eksisterende butikker må dreje nøglen om.

Nyborg: Diskussioner har der været nok af. Nu er tiden inde til at handle.

Sådan lyder det fra borgmester Kenneth Muhs (V) som forklaring på, at Venstre, Dansk Folkeparti og SF har indgået en politisk aftale om, at Lynfrosten skal omdannes til store butikker. Det sker på et tidspunkt, hvor forvaltningen er ved at lægge sidste hånd på et forslag til en ny lokalplan for området langs Storebæltsvej, som inden længe sendes i offentlig høring.

Lynfrosten ejes i dag af ejendomsselskabet Philipsen Gruppen fra Viborg, men har været genstand for en ophedet politisk debat gennem de senere år. Mens Venstre og DF har været fortaler for et såkaldt aflastningscenter, har partierne i den røde blok været langt mere skeptiske.

Det gælder også SF, som med den nye aftale foretager lidt af en politisk kovending, erkender gruppeformand Suzette Frovin. Dermed står Socialdemokratiet tilbage som det eneste parti i byrådet, der ikke bakker op om de ideer og planer, som stedets ejer præsenterede for politikerne på et lukket møde sidste år.

- Vi er ikke en del af aftalen, fordi vi hele tiden har sagt, at vi ikke ønsker et butikscenter på Lynfrosten, og det står vi ved. Da vi havde diskussionen tilbage i 2017, var det på tale med et mindre aflastningscenter på maksimalt 10.000 kvadratmeter. I mellemtiden er projektet vokset, så vi nu er oppe på et samlet butiksareal på hele 15.000 kvadratmeter med mulighed for, at mindre detailhandelsbutikker kan lave en ny bymidte derude, og det er vi simpelt hen ikke enige i, at det er den vej, vi skal gå, forklarer Sonja Marie Jensen.

Hun frygter, at en lang række af de eksisterende butikker i den historiske bykerne vil lide en stille død, hvis man åbner op for, at nye forretninger på helt ned til 500 og 750 kvadratmeter kan placere sig på Lynfrosten.

- Du kan tage Assens eller Faaborg som et eksempel på, hvordan det kan gå. Vi har så smuk og unik en bykerne, og til det hører detailhandlen. Det er vi ikke parate til at sætte på spil ved at lave et nyt butikscenter, tilføjer gruppeformanden, der repræsenterer ni ud af i alt 25 mandater i byrådet.