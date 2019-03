Nyborg: Nyborg skal være det foretrukne centrum for handel og oplevelser på Østfyn - og gerne på resten af Fyn for den sags skyld.

Sådan lyder nogle af de store ambitioner, der ligger til grund for den nye udviklingsplan for Nyborg, som et flertal i byrådet vedtog på et møde tirsdag. Men det skete med uden Socialdemokratiets stemmer. Til stor ærgrelse for de øvrige partier i byrådssalen.

- Som en parterapeut ville sige: Hvis I er enige om 95 procent, så give de sidste fem procent en chance for kommunens skyld. Hvorfor melde sig udenfor indflydelse i forhold til at få gjort resten færdigt, sagde Venstres Peter Wagner Mollerup.

Også DF's Carsten Kudsk understregede betydningen af, at det er et samlet byråd, som står bag planen - ikke mindst i forhold til at tiltrække potentielle investorer.

- Det nytter bare ikke, at man er enige om 95 procent, hvis det er de sidste fem procent som er vigtige. Så bliver der ikke noget ægteskab, konstaterede Vibeke Ejlertsen (S).

Forinden havde gruppeformand Sonja Marie Jensen redegjort for, at man er grundlæggende imod at udvide handlen i østlig retning. Selv om byplanen ikke nævner et butikscenter på Lynfrosten, så er det ifølge Socialdemokratiet svært at se planen som andet end et dække for netop det, forklarede hun.

- Derudover må jeg sige, at jeg er forarget over, at man slet ikke har lyttet til de mange høringssvar, som borgerne har afleveret. Da udspillet blev lagt frem, stod jeg frem sammen med borgmesteren og lovede, at borgerne ville få medindflydelse. I dag føler jeg, at jeg har været med til at stikke dem blår i øjnene, tilføjede hun.

SF's Suzette Frovin har dog en helt anden oplevelse af forløbet.

- Desuden er der ikke tale om, at høringssvarene er blevet glemt. De har bare ikke noget at gøre i en overordnet strategi, men vil komme i spil, når vi skal i gang med lokalplaner for de enkelte delområder, forklarede hun.