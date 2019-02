S i Nyborg vil melde it-firma til politiet

Partierne i Nyborg Byråd mødtes fredag morgen til ekstraordinært møde om "spion-sagen", hvor it-firmaet Prueba Cybersecurity brugte meget utraditionelle metoder for at undersøge it-sikkerheden på rådhuset.

Nyborg: Socialdemokraterne i Nyborg Byråd kræver it-firmaet Prueba Cybersecurity meldt til politiet for dokumentfalsk.

Det kom frem fredag formiddag, efter Økonomiudaolget i Nyborg Kommune havde været samlet ekstraordinært for at drøfte sagen om firmaet, der blandt andet har lavet hemmelige videoovervågninger af personalet på rådhuset for at undersøge it-sikkerheden.

Anmeldelsen handler om en episode på 4Kløverskolen i Ørbæk, hvor en medarbejder fra Prueba Cybersecurity tilsyneladende har brugt et forfalsket id-kort i arbejdet med at overvåge personalet på skolens kontor.

Borgmester Kenneth Muhs (V) har endnu ikke forholdt sig til kravet fra Socialdemokraterne. Han siger, at hele sagen skal undersøges nøje, fortæller Stiftstidendes udsendte på rådhuset, Carsten Olsen.

Stiftstidende følger sagen.