Rytmisk klub på vej i Nyborg

Ny musikforening med base på Bastionen skal være fyrtårn for den rytmiske musik i Nyborg. Tirsdag aften venter den stiftende generalforsamling - også på Bastionen.

Nyborg: Den rytmiske musik i Nyborg skal helt ud over scenekanten i fremtiden.

Her er en ny klub/forening udset til at skabe og udvikle musikalske oplevelser og samtidig være trækdyret på vejen til at gøre Nyborg til en musikkulturel dynamo, som det hedder i invitationen.

Vedtægterne er skrevet. Og tirsdag 20 august klokken 19.30 er der indkaldt til en stiftende generalforsamling i den nye musikklub, som på samme tid skal være vindue og fyrtårn for den rytmiske musik i Nyborg. Den finder sted på Bastionen.

Ifølge initiativtagerne er der tale om en utraditionel klub, som skal arrangere et antal årlig koncerter i Nyborg, og den baseres på medlemmerne opbakning. Et medlemskab i foreningen er allerede fastsat til 1000 kroner årligt.

Bag initiativet om den nye rytmiske musikklub, står blandt andre formand for bestyrelsen på Bastionen, Susanne Blix.

Det er ikke lykkedes Stiftstidende at få en kommentar fra Susanne Blix til antallet af årlige koncerter i den nye forening eller det frivillige netværk, som skal understøtte den nye musikklub. Ej heller i, hvor det utraditionelle i klubben består.

Men ifølge Nyborg Kommunes hjemmeside, så er formålet blandt andet at formidle og udbrede den rytmiske musiks kulturelle værdier med base i Nyborg.

Det skal ske ved at kvalificere, støtte og engagere et antal frivillige omkring den nye klub. Samtidig skal klubben udvikle muligheder i rummet mellem musik, spillested, aktører og publikum.

Alle er velkomne til generalforsamlingen.