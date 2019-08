Nyborg: Nyborg skal være en røgfri kommune.

Så klart kan målet for "Strategi for røgfri fremtid i Nyborg Kommune" stilles op.

Nyborg Kommune har netop sendt sin nye strategi i høring frem til 20. september. I den forbindelse inviterer kommunen nu til et nyt dialogmøde, hvor den nye plan vil blive præsenteret for borgerne, og hvor man samtidig kan komme med input og kommentarer til den.

Det er ikke første gang borgerne bliver præsenteret for den nye plan, der har sat som mål, at ingen børn og unge begynder at ryge, og at færre end fem procent af den voksne befolkning ryger dagligt efter 2030.

- Der er allerede to virksomheder, der har kontaktet os og ønsket at deltage i projektet, så det er en fin start, og vi håber da bare, at mange flere melder sig også, siger Jan Reimer Christiansen (V), formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

En del af arbejdet for at gøre kommunen røgfri har blandt andet involveret at have en stor skare af uddannede folk klar til at hjælpe, når nogen kontakter dem med henblik på at blive røgfri.

- Det er helt ligegyldigt, om det er en virksomhed eller dig som privatperson, der kontakter dem, siger Jan Reimer Christiansen.

Til dialogmødet onsdag vil blandt andet nogle af disse folk deltage og være med til at præsentere den fulde plan. Sidst, der var borgermøde omkring Nyborg røgfrie fremtid, var der et stort fremmøde, og det håber Jan Reimer naturligvis også vil være tilfældet onsdag.

Mødet foregår i kantinen på Nyborg Rådhus i tidsrummet klokken 16.30-18.00.