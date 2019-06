Rygerens 4 veje til en fyreseddel

2. Til møde ude i byen

De ansatte må ikke ryge i arbejdstiden - uanset hvor i verden, de befinder sig.

Det gælder, om så den ansatte er til et møde i Slagelse, på kursus i Grenå eller til konference i Stockholm.

Det er heller ikke tilladt at gøre holdt på en rasteplads undervejs til mødet, kurset eller konferencen for at stille rygetrangen.

Ansatte, der er på kursus med overnatning, må ikke ryge i det tidsrum, de får løn for. Og under alle omstændigheder kun, hvis de er i privat tøj og ikke bærer id-kort eller andet, der signalerer "Nyborg Kommune".