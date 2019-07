Ryger: - Jeg stopper stille og roligt

Fyens Stiftstidende har stillet de samme spørgsmål om røgfri arbejdstid til to forskellige ansatte i Nyborg Kommune. Fælles for dem er, at de ryger i dag. Søren Møllegaard, vicekommunaldirektør i Nyborg Kommune.

- Hvornår begyndte du at ryge?

- Jeg var 14. Vi var nogle kammerater, der holdt sammen. Dengang var det at ryge bare en del af det at være med i sådan en kammeratskabsgruppe. Som jeg husker det, var der ikke så mange, som satte spørgsmålstegn ved det. Rygning var en del af den kultur, jeg var en del af. Og jeg har mere eller mindre røget siden.

- Hvor meget ryger du?

- Jeg har en regel om ikke at købe mere end én pakke om dagen, så jeg ryger aldrig mere end 20 i løbet af en dag. Det kan også sagtens være mindre, men det er i hvert fald aldrig under 10.

- Har du gjort forsøg på at stoppe?

Rigtig mange gange. Og det er da også lykkedes, primært i forbindelse med at jeg blevet far. Hvorfor jeg så er begyndt igen, kan jeg ikke give dig noget fornuftigt svar på. Jeg bilder mig selv ind, at jeg er voldsomt afhængig af nikotin. Og så begynder jeg igen, når der en lejlighed til det.

- Har du et ønske om at stoppe?

- Ja! Jeg har lige fra starten været tilhænger af røgfri arbejdstid. For det første fordi vi som ansatte i kommunen skal være rollemodeller for vores egen sundhedspolitik. Og for det andet fordi, jeg tror, os, der ryger, er blevet lidt imune over for gode råd og kampagner.

- Hvordan har du det med, at du fra den 1. august 2020 ikke må ryge i arbejdstiden?

- Jeg håber jo virkelig på, at min glæde ved at gå på arbejde er større end min glæde ved at ryge. Jeg er meget glad for mit arbejde, og hvis røgfri arbejdstid er det sidste skub for mig til at holde op med at ryge, er det rigtig godt.

- Har du gjort dig overvejelser om, hvad du gør, når du ikke længere må ryge i arbejdstiden?

- Ja, jeg vil prøve at stoppe med at ryge inden så længe. Og jeg vil gøre det stille og rolig uden at fortælle alle mulige om det. Men hvis det ikke lykkes, må jeg jo tage imod nogle af de mange gode tilbud om hjælp til rygestop, vi har i kommunen. Det kan godt være, jeg bliver nødt til det.

- Mener du, der er grænser for, hvor meget en arbejdsgiver kan blande sig i medarbejdernes livsstil?

Ja. Min grænse går der, hvor en arbejdsgiver vil blande sig i, hvad man gør, når man har fri. Når man har fri, er man en privat borger, og hvad man foretager sig, når man er privat, skal en arbejdsgiver ikke have noget med at gøre.