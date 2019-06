Rygepolitik for rollemodeller

Kommunaldirektør Lars Svenningsen og fællestillidsrepræsentant Lone Smidt er da også enige om, at forebyggelse og sundhedsfremme er et altoverskyggende godt argument for en røgfri arbejdstid.

En vigtig hjælp

Lone Smidt tror også, røgfri arbejdstid kan blive en vigtig hjælp for de rygere blandt de offentligt ansatte, som gerne vil kvitte smøgerne.

- Vi skal gøre os meget stor umage for at støtte medarbejderne så meget som muligt i stedet for at fare ud med advarsler og fyresedler. Og jeg har gjort mig mange tanker om, hvordan vi for eksempel kan hjælpe dem, der på nogle tider af året er på arbejde 12-14 timer i døgnet og nu skal komme igennem dagen uden at kunne få en smøg. Men hvis vi får klædt dem rigtigt på til en røgfri arbejdstid, kan det blive en stor hjælp til de rygere, som i forvejen gør sig overvejelser om at stoppe, siger Lone Smidt.

Blandt den hjælp, Nyborg Kommune vil stille til rådighed for medarbejderne i forbindelse med den røgfri arbejdstid fra den 1. august 2020 er tilbud om rygestopkurser, workhops, en "værktøjskasse" og en intranetside, der udelukkende er helliget den røgfri arbejdstid.