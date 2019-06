Ifølge politiets døgnrapport lykkedes en tyv blandt andet med at slippe afsted med et par Rayban-solbriller, da han smadrede en bilrude.

NYBORG: De fleste kender nok til skiltning "Frist ikke tyven", hvorefter man bliver opfordret til at fjerne eller gemme sine værdier fra sin parkerede bil.

Alligevel har to bilejere i weekenden været udsat for to identiske indbrud i deres biler ifølge politiets døgnrapport.

I det første tilfælde har en Toyota Yaris fået slået forreste rude i passagersiden ind med en ukendt genstand.

Derfra lykkedes det tyven at slippe af sted med et par Ray-Ban-solbriller, et par uspecificeret solbriller, et par høretelefoner samt en bluetooth højttaler. Det fremgår ikke af døgnrapport, hvor indbruddet blev begået.

På Banegårdsalleen gik det udover en sort Volkswagen Polo. Her var fremgangsmåden den samme, hvorefter handskerummet blev gennemrodet af tyven. Ifølge politiets oplysninger er intet dog blevet stjålet fra poloen.

Begge indbrud skete natten til lørdag.