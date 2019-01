Roere trodser tømmermænd

Medlemmerne af Nyborg Roklub mødte talstærkt frem nytårs dag for at beskytte klubhuset mod højvande.

Nyborg: Søvnmangel og lidt nytårs-tømmermænd holder ikke medlemmerne af Nyborg Roklub tilbage på sofaen.

Omkring 40 af dem mødte op ved klubhuset i Nyborg Marina tirsdag middag. Ikke for at skåle og ønske godt nytår, men for at forberede klubhuset mod det varslede højvande.

Der var leveret en vognlæs sand foran huset, og så var det ellers med at fylde sandsækkene og gøre presenninger klar. Roerne ved, hvordan det skal gøres og arbejdet gik effektivt frem.

- Vi har lavet et udvalg og har et beredskab med pumper og så videre, sagde formanden for Nyborg Roklub, Brian Sørensen mens arbejdet var i gang.

- Sidste år var der højvande på 1,42 meter, og der virkede det med sandsækkene og presenningerne, så vi ikke fik ødelagt noget, siger han.

Roernes klubhus er blevet sat i stand i forbindelse med den store plan for Nyborg Marina og blandt andet har klubben indrettet et motionsrum stueetagen.

I denne omgang har DMI varslet mellem 1,2 og 1,4 meter over dagligt vande i Storebælt, så det er altså ikke for sjov, at roerne knokler med sand og sække i stedet for at se skihop i fjernsynet.

Også andre steder i Nyborg forberedte man sig tirsdagen i gennem på hjøvandet. Blandt andet sørgede Bredskab Fyn for at tømme så meget vand som muligt ud af voldgravene for at forebygge oversvømmelser i byen.

Under stormflod og kraftigt højvande lukker slusen mellem voldgrav-systemet og havnen, og dermed kan vandet gå over bredderne på i voldgraven.