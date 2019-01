Roere slipper for at fylde sække

Nyborg: En gang imellem kan det betale sig at tage den lidt med ro. Det ved de i hvert fald nu i Nyborg Roklub.

Nytårsdag samledes omkring 40 medlemmer for at fylde sække med sand og forsøge at beskytte klubhuset mod højvandet, der var varslet til at toppe 2. januar om morgenen.

Nu er den allerede gal igen, men denne gang er det ikke nødvendigt at tromme så mange medlemmer sammen. For sandsækkene og presenningerne ligger stadig omkring klubhuset i Nyborg Marina. Det fortæller formanden, Brian Sørensen:

- Vi har ikke nået at fjerne sækkene fra sidste gang. Kun lige ved portene er sækkene væk. Derfor tager det ikke lang tid at gøre klubhuset klar til højvandet denne gang, siger Brian Sørensen.

I øvrigt var Nyborg Roklub ikke rigtigt truet ved højvandet den 2. januar. Vandet nåede lige op til portene, inden det begyndte at falde igen mod normal vandstand.