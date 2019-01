Roere fylder sandsække

Roere mødes nytårsdag for at fylde sandsække som et værn mod oversvømmelser ved roklubbens klubhus.

Nyborg: Der er alarmberedskab hos roerne i Nyborg Roklub. Meldinger om forhøjet vandstand i de indre danske farvande og mulighed for oversvømmelse, får roerne til at mødes nytårsdag for at dæmme op for det våde element i havnen.

- Via facebook og vores netværk indkalder vi medlemmerne tirsdag klokken 12 til at hjælpe med at fylde sand i sække. Vi har før fået ødelagt klubhuset af vand, fremhæver roerne Lene Stoltzenbach og Charlotte Buchwaldt, som er vant til både at ro og vinterbade.

Under Nyborg Nytårsbad var de to roere også en tur i Storebælt. Og på det nye års første dag er de klar til at fylde omkring 30 kubikmeter sand i sække.

- Ved oversvømmelsen i oktober 2017 fyldte vi 1700 sandsække, som blev stablet op i tre lag. Og vi regner med tre timers arbejde for 60 mand, før vi er færdige, vurderer de to roere.

Der er meldinger om en forhøjet vandstand på op mod 1,40 meter.