Røgfyldt hotel: Skorstensbrand på Hesselet

Nyborg: Brandfolk, politi og ambulance.

Der var nok at se på for den lille håndfuld nysgerrige forbipasserende, som sent onsdag aften havde taget opstilling foran Hotel Hesselet i Nyborg.

Indenfor var hotelles gæster blevet samlet i den ene ende af bygningen, efter at der samme aften var udbrudt brand i en skorsten.

Ifølge indsatsleder Nicolai Clausen kom der en melding via det automatiske brandalarmsystem klokken 21.51, og blot tre minutter senere ringede en ansat fra hotellet 112.

- Da vi kom frem, var der en del røg i forhallen, men hotellets personale havde sørget for at alarmer gæsterne og holdt styr på, at alle var kommet med ud. Det skal de have stor ros for, sagde indsatslederen.

En ansat fortæller til avisen, at en gæst samme aften havde lagt godt med brænde i brændeovnen. Tilsyneladende også mere, end godt var.

Ud over at opstille en stor blæser ved indgangen til forhallen koncentrerede brandfolkene sig om at slå et hul i skorstenen på hotellets tag, ligesom man fik assistance fra en lokal skorstensfejer.

Mindst én person blev tilset af ambulancefolkene på stedet, men det var ikke nødvendigt at køre nogen på sygehuset.