Røgfri arbejdstid i kommunen: Gælder ikke politkerne

Lokalpolitikerne er ikke omfattet af reglerne for røgfri arbejdstid. Men de vil formentlig følge dem alligevel.

De får vederlag og tabt arbejdsfortjeneste for deres arbejde i byrådet og udvalgene.

Men samtidig vil de lokale politikere være i den noget ejendommelige situation, at de skal nogle meget indgribende og restriktive regler, som de ikke selv er omfattet af.

Nyborg: Der vil formentlig være noget nær ubetinget begejstring for røgfri arbejdstid i det offentlige, når økonomiudvalget i morgen siger "tommel op" til en ny rygepolitik i Nyborg Kommune.

Alt tyder dog på, at økonomiudvalget i morgen vil sende et klart signal om, at reglerne om røgfri arbejdstid også skal gælde byrådet.

- Jeg går da bestemt ud fra, at det her også skal gælde politikerne, som byrådsmedlem og formand for sundheds- og forebyggelsesudvalget, Jan Reimer Christiansen (V), siger.

Formanden for økonomiudvalget, borgmester Kenneth Muhs (V), har samtidig ladet forstå, at reglerne om røgfri arbejdstid også skal gælde de 25 medlemmer af Nyborgs byråd.

Der bliver dog under alle omstændigheder mest af alt tale om en symbolsk beslutning om at lade reglerne gælde de lokale politikere også.

For eftersom politikerne ikke er ansat i kommunen og ikke får, er det i praksis umuligt at definere deres arbejdstid.

Og nogen fyreseddel, som er den yderste konsekvens for kommunalt ansatte, der ikke respekterer reglerne om røgfri arbejdstid, riskerer de lokale politikere i sagens natur heller ikke at få.