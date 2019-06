Røgfri arbejdstid: Smøger kan koste en fyreseddel

Det kommer ikke til at gå helt stille af, når Nyborg Kommune til næste år indfører røgfri arbejdstid for alle kommunens ansatte.

Og når politikerne i Nyborg Kommunes økonomiudvalg på et møde i morgen - efter alt at dømme - godkender forslaget, er arbejdstiden røgfri fra den 1. august 2020.

- Det flugter rigtig fint med den sundhedspolitik, vi har besluttet os for at have i Nyborg Kommune. Og det er vigtigt for mig at understrege, at det her er noget, medarbejdere og ledelse foreslår i fællesskab, siger Nyborg Kommunes kommunaldirektør, Lars Svenningsen.

Svære drøftelser

Fællestillidsrepræsentant Lone smidt siger, at medarbejdergruppen i samarbejdsudvalget bakker op om forslaget "udelukkende for at støtte sundhedspolitiken i Nyborg Kommune".

- Det har været en lang proces, men nogle virkeligt svære drøftelser i Hovedudvalget. Fra medarbejderside forhørte vi os fra starten ude i baglandet, og der er der dem, som synes, vi skulle have gjort det her for længe siden. Men der er i høj grad også dem, som siger, at det her kan vi godt glemme alt om. De føler, der er tale om et indgreb i den personlige frihed, som vil komme til at forpeste arbejdsmiljøet, siger Lone Smidt.

Ledelsen i Nyborg Kommune er helt med på, at der kan være medarbejdere, som synes, en røgfri arbejdstid uden undtagelser er at gå for langt.

- Jeg mener selv, grænsen går der, hvor man indfører noget fra den ene dag til den anden, siger kommuladirektør Lars Svenningsen.

- Men det gør vi jo lige præcis heller ikke. Der går et år, hvor man har tid til at få tingene til at falde på plads, tænke sig om og få snakket. Og det, synes jeg faktisk, er en meget fair løsning, tilføjer han.