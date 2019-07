Røgfri arbejdstid: Ansatte delt i to lejre

Om et år er det slut med at ryge i arbejdstiden for kommunens ansatte. Foto: Kasper Riggelsen

Selv om forbuddet først træder i kraft om et år, debatterer de ansatte i Nyborg Kommune ivrigt røgfri arbejdstid. Tillidsmand ved godt, det bliver svært at få alle til at synes, det er en god idé.

Nyborg: Det gælder ganske vist først fra den 1. august 2020. Men allerede nu debatterer de ansatte i Nyborg Kommune ivrigt, hvordan det skal gå, når arbejdstiden bliver røgfri. Den røgfri arbejdstid er stort set uden undtagelser. Den forbyder enhver ansat i Nyborg Kommune at nyde nogen form for tobak i arbejdstiden - uanset hvor den pågældende befinder sig. Den nye rygepolitik er blevet til i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i Nyborg Kommunes centrale samarbejdsudvalg, Hovedudvalget. Men selv om der bred enighed om, at en kommune skal gå forrest, når det drejer sig om folkesundheden, er det så langt fra alle medarbejdere, som synes, røgfri arbejdstid er en god idé. En af dem er Anja Lauritzen, der er aften- og nattevagt i den kommunale hjemmepleje. - Der bliver et helvede ud af det her. Vi taler meget om det på jobbet, og dem, jeg har talt med, er helt oppe at ringe over det, siger hun.

Delt i to lejre Planerne om at indføre røgfri arbejdstid i Nyborg Kommune blev præsenteret midt i juni. Siden har medarbejderne diskuteret på livet løs på i kredsen af kolleger og på de sociale medier. Og de synes at være delt i to lejre, hvor den ene ser den røgfri arbejdstid som en kærkommen lejlighed til endelig at kvitte smøgerne, mens den anden mener, at den nye rygepolitik går for langt. - Vi vidste godt, det vile blive svært, erkender fællestillidsmand og medlem af Hovedudvalget, Lasse Roslev. - Og jeg ved godt, der er utilfredshed med beslutningen om røgfri arbejdstid. Men der er også rigtig mange, som er godt tilfredse med den, tilføjer han. Lasse Roslev er helt med på, at nogle - og vel sagtens især rygerne - vil opleve den røgfri arbejdstid som en forringelse af deres arbejdsmiljø. Men han mener også, hensynet til Nyborg Kommunes ønske om gå forrest med en ambitiøs sundhedspolitik vægter højere. - På lidt længere sigt er det den rigtige beslutning, der er truffet, fastslår han.

Der er en grænse Det er Anja Lauritzen imidlertid slet ikke så sikker på. Hun kan godt se fornuften i at gøre så mange medarbejdere som muligt røgfri. Men der er, tilføjer hun, også en grænse. - Og den går der, hvor kommunen også vil bestemme, at jeg ikke må ryge, hvis jeg har en pause på min tur rundt til borgerne om aftenen eller natten. Eller hvis man er på kursus eller til et arrangement et eller andet sted langt fra arbejdspladsen, fastslår Anja Lauritzen. Hun er en af to ansatte i Nyborg Kommune, der i dag fortæller Fyens Stiftstidende om deres rygevaner og holdning til røgfri arbejdstid. Den anden, vicekommunaldirektør Søren Møllegaard, er medlem af chefgruppen på Nyborg Rådhus. Og hvor de to er enige om, at røgfri arbejdstid kan være en god idé, er deres syn på, hvor langt kommunen kan tillade sig at gå, vidt forskelligt.