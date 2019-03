Røde tal på havnecafé

Nyborg: Café Apostrof i Østerhavnen i Nyborg har været et frisk pust med masser af liv og et lækkert bistro-køkken.

Men det har ikke været nogen nem opgave at løbe den nye restaurant i gang. Det fremgår meget tydeligt af cafeens regnskabet for 2018, der netop er tikket ind hos Erhvervsstyrelsen.

Der har været underskud både i 2017 og 2018, og egenkapitalen er forsvundet.

Men der er lys forude, fremgår det også af regnskabet: Mens underskuddet i 2017 var på 442.000 kroner var det begrænset til 47.000 sidste år.

Og ifølge ledelsesberetningen er der udsigt til overskud allerede i år:

"Ledelsen forventer egenkapitalen reetableret ved fremtidig indtjening idet der forventes et positivt resultat i 2019. Ledelsen har iværksat en række initiativer der skal forbedre driften fremadrettet."

Café Apostrof åbnede i Havnegade i slutningen af 2016, og har altså nu virket i to hele år. Undervejs har de forsøgt sig med en stribe forskellige initiativer, blandt andet havde de en overgang take away forretning i Korsgade i det centrale Nyborg.