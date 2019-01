Røde tal på Central Cafèen

Nyborg: Hyggelig. Et sted med masser af sjæl. Mad som vor mor lavede den. Byens bedste gårdhave.

Der er meget godt at sige om Central Caféen i Nyborg - byens ældste restaurant og værtshus. Men der har ikke været ret meget godt at sige om økonomien på det seneste.

2017-regnskabet - det senest offentliggjorte - viste et underskud på næsten 300.000 kroner før skat. Året før var der også underskud men i en mere spiselig størrelse, nemlig på knap 38.000 kroner. Det fremgår af regnskabet, at ejeren, John Hansen, Aunslev, var nødt til at spæde til forretningens kapital med et "koncerntilskud" på 200.000 kroner.

John Hansen døde sidste sommer, og Lotte og Jan Andersen, der har var ansat som bestyrere på Central Caféen de senere år, har meddelt, at de ikke åbner igen efter den traditionelle januar-lukning.

Derfor sker der altså ikke noget i de hyggelige stuer i restauranten, før restauranten er solgt og den nye ejer er klar til at vise sin udgave af det legendariske spisested.

Lotte Andersen oplyste til Stiftstidende torsdag, at interesserede købere til restauranten har meldt sig:

- Jeg er meget fortrøstningsfuld omkring de folk, jeg ved, der har set på det, siger hun uden at kunne afsløre, hvem det drejer sig om.