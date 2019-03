Røde Kors i Nyborg-Ørbæk: Win-win at smide tøjet

Røde Kors i Nyborg-Ørbæk opfordrer til, at man donerer sit brugte tøj i den landsdækkende "Smid Tøjet"-kampagne, som starter mandag 1. april. På den måde kan man være med til at støtte Røde Kors' arbejde for udsatte og sårbare mennesker.

Nyborg: Det er igen tid til at rydde op i garderoben. Fra mandag 1. til søndag 13. april kan man donere sit brugte tøj til Røde Kors i Nyborg-Ørbæk forbindelse med den landsdækkende Smid Tøjet-kampagne.

- Det er ren win-win. Du kommer af med dit brugte tøj, og så er du med til at støtte Røde Kors' arbejde for udsatte og sårbare mennesker, blandt andet her i Nyborg-Ørbæk, siger Anne Lerche Nordlund, formand i Røde Kors Nyborg-Ørbæk.

Røde Kors i Nyborg-Ørbæk hjælper blandt andet sårbare børnefamilier:

- Overskuddet fra salg af genbrugstøjet gør for eksempel stor gavn ved, at vi kan sende børn på sommerlejr og uddele julehjælp til udsatte børnefamilier. Derudover har vi en samtalecafé, hvor alle er velkomne til at kigge ind til en kop kaffe, en snak og måske et ønsket netværk, siger Anne Lerche Nordlund.

Derudover har afdelingen blandt andet en besøgstjeneste for ældre, der bor i eget hjem:

- Der er ingen tvivl om, at det er en vigtig og tryghedsskabende aktivitet, siger Anne Lerche Nordlund som derfor håber, at mange vil kigge forbi butikken i kampagneugerne med det tøj, de ikke længere bruger.

Røde Kors tager imod både tøj, sko og tekstiler såsom gardiner, lagner og håndklæder, blot må det ikke være snavset eller vådt.

Sidste år gav overskuddet fra salg af genbrugstøj over 66 mio. kroner til Røde Kors' nationale og internationale hjælpearbejde.

- Man har naturligvis mulighed for at aflevere sit brugte tøj til Røde Kors hele året rundt, slutter Anne Lerche Nordlund.