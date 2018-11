Rød og hvid julenostalgi ruller igen: Coca-Cola julelastbilen besøger Nyborg

Den rullende julebebuder går holdt i Nyborg - og du har muligheden for at støtte Mødrehjælpen ved samme lejlighed.

Det sker ved Meny på Bøjdenvej 3-5, Pilshuse, 28. november kl. 15-19. Her inviteres de lokale til en kold Coca-Cola, og desuden kan man få en miniatureudgave af julelastbilen. Den røde lastbil er for mange danskere indbegrebet af julen, og i år gør julelastbilen holdt 35 steder i Danmark. The Coca-Cola Company skabte tilbage i 1931 julemanden, som vi kender ham i dag.

Støtter Mødrehjælpen

Når julelastbilen kommer til Nyborg kan man som nyt i år få en miniatureudgave af julelastbilen med hjem - mod at donere et frivilligt beløb til Mødrehjælpens velgørende arbejde denne jul. - Vi oplevede sidste år, at mange udtrykte ønske om at købe merchandise ved julelastbilen. Det vil vi gerne imødekomme, men samtidig vil vi gerne gøre noget godt for de familier, som har det ekstra hårdt i julen. Derfor introducerer vi en miniatureudgave af julelastbilen, som man kan få med hjem mod en frivillig donation, siger Peter Hædersdal.

Målet er at samle 250.000 kroner ind, der ubeskåret går til at hjælpe økonomisk trængte børnefamilier, så de får mulighed for at holde jul med børnene.