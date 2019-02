"Rockshow" samlede 8000: Nu aflyser TV2 Charlie

Der bliver ingen gentagelse af sidste års succes med dansk rock og pop på Torvet i Nyborg. TV2 Charlie har planer om vitalisere kanalen med nye musikprogrammer.

Nyborg: TV2 Charlie må skuffe de nyborgensere, som havde set frem til endnu en sommeraften i selskab med noget af det bedste, dansk rock- og popmusik kan byde på. For TV2 Charlie laver ikke "Rockshow" i Nyborg i år. Og der er ingen planer om at gennemføre den ellers meget populære, musikalske byfest i et andet regi. Sidste år var Torvet propfyldt med flere tusinde feststemte mennesker, som nød en tur ned af mindernes allé i selskab med den syngende vært Anders Blichfeldt og hitmagere som Back to Back, Nikolaj og Piloterne, Anne Dorthe Michelsen og Sys Bjerre.

Ville gentage succesen Nyborg Kommune og havneselskabet ADP, der står bag den lokale del af arrangementet, var ellers indstillet på en gentagelse af succesen. Der har ganske vist været udfordringer med at finde en velegnet lokalitet til tv-optagelserne, eftersom Torvet er under renovering. Men det problem har TV2 Charlie altså nu løst. - "Rockshow" kommer ikke til at køre efter det koncept, vi kender, siger formanden for Nyborg Kommunes erhvervs- og udviklingsudvalg, Peter Wagner Mollerup (V). - TV2 Charlie har tilbudt at medvirke til at stable et andet lignende arrangement på benene. Men det ville i givet fald ikke været noget, der ville blive vist på tv. Og så går charmen og brandingværdien lidt af det, mener han. Nyborg Kommune og ADP har i de tre år, hvor TV2 Charlie har produceret musikalske tv-shows på Torvet, investeret i omegnen af 200.000 kroner i hvert af arrangementerne.

En indtægtskilde Ud over at samle tusindevis af nyborgensere til en festlig og musikalsk sommeraften har "Rockshow" også været en indtægtskilde for flere lokale foreninger. De har tjent en god skilling på at stille frivillig arbejdskraft til rådighed for forskellige praktiske gøremål som sceneopsætning og salg af mad og drikke. Medlemmerne af erhvervs- og udviklingsudvalget har da også gjort sig overvejelser om selv at arrangere en musikalsk byfest, der kan give de lokale foreninger en ekstraindtægt. - Men vi vil ikke lave noget selv, som i givet fald ville være i direkte konkurrence med de lokale, som selv arrangerer koncerter, siger Peter Wagner Mollerup.

Alle pengene værd Peter Wagner Mollerup understreger, at de to foregående års "Rockshow" og "Fællessang på Charlie" i 2016 har været alle pengene værd. - Jeg har kun godt at sige om samarbejdet med TV2 Charlie. Og vi hører meget gerne fra dem igen, hvis de til næste år skulle finde på at tilbage til det gamle koncept med "Rockshow" igen. Redaktør på TV2 Charlie Mads Volck bekræfter, at Nyborg ikke får fornøjelsen af "Rockshow" i år. - Vi har været super glade for "Rockshow" både som event i de forskellige byer, men også som program på TV2 Charlie, siger Mads Volck. - Men vi har valgt, at "Rockshow" i 2019 udelukkende kommer til at foregå i forbindelse med sankthans. Det gør vi for at give plads til nye musikprogrammer på kanalen til efteråret og for samtidig at sikre kanalens vitalitet, forklarer han.