Ritt fester med S i Nyborg

Nyborg: Når man fylder 125 år, skal der ske noget helt særligt.

Det synes de også hos Socialdemokratiet i Nyborg, og derfor har de fået et af partiets største koryfæer til Nyborg for at holde festtalen, nemlig tidligere folketingsmedlem, minister, EU-kommissær og overborgmester Ritt Bjerregaard.

Jubilæet markeres søndag den 3. marts i 3F's lokaler i Vestergade fra klokken 15 til 17, og Ritt Bjerregaard går på talerstolen ved mødets begyndelse, fortæller Sonja Marie Jensen, der jo er partiets politiske leder i Nyborg.

- Jeg synes det er et kæmpe scoop, vi har fået Ritt til at deltage, for jeg må indrømme, at hun er en af mine store forbilleder. Jeg synes hun er pisse sej, og hendes karriere er enormt inspirerende, siger Sonja Marie Jensen.

Ritt Bjerregaard er kendt for sin tendens til at tale partiet midt i mod, hvis det passer hende, så det kan godt blive rigtigt underholdende, når hun går på talerstolen på søndag.

Alle er velkomne til at komme og høre på og sige tillykke til de lokale Socialdemokrater.

Jubilæumsfesten foregår som omtalt 3F Østfyn i Vestergade, og man skal være opmærksom på, at indgangen er fra bygningens bagside - altså fra parkeringspladsen ved Føtex.