Risiko for forhøjet vandstand i Nyborg

Havneleder Per Weiskvist har et par gode fif til havnens brugere.

Nyborg: Natten mellem den 8. og den 9. januar er der igen varslet forhøjet vandstand flere steder på Fyn, herunder i Nyborg. Ifølge havneleder Per Weiskvist kan man forvente en situation meget lignende den, der opstod den 3. januar med niveau på mellem 130 og 135 centimeter over daglig vande, hvor dele af lystbådehavnen blev oversvømmet.

Han opfordrer derfor til, at havnens brugere tager en række forholdsregler.

Det kan være i form af sandsække, som skal forhindre vandet i at sive ind i bygningerne. Har man sin båd liggende i bassinnet, er det vigtigt at få styr på sine fortøjninger, så de kan følge vandstandsstigningen. Derudover er det en god idé at lukke bundventilerne, så vandet ikke kan blive trykket op i båden. Så kan det nemlig gå hurtigt med at få båden fyldt op med vand, advarer han.

Det så man et eksempel på i forbindelse med den seneste vandstandsstigning, hvor det var nødvendigt med en lynindsats for at redde en båd tidligt om morgenen. Den nåede lige præcis at komme under vand, men takket være en stor indsats fra frivillige og hjælp fra vognmand Erik Jørgensen fik man båden op igen og sat på et stativ, inden den ramte bunden.