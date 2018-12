Ringe-bilist standset i Nyborg med spiritus i blodet

Nyborg: En 25-årig mand fra Ringe blev natten til søndag bedt om at forlade sin bil og i stedet tage plads i en af politiets patruljevogne. Det skete, efter han var blevet standset i et rutinetjek på Bøjdenvej ved Pilshuse.

Klokken var 2.10, da manden holdt ind til siden og rullede sit vindue ned. Udenfor stod en betjent, som bad ham om at puste i et alkometer. Da det slog ud over den tilladte grænse, måtte han trække nøglen og lade sin bil stå og i stedet køre med politiet for at få taget en blodprøve, der kunne vise hans nøjagtige alkoholpromille.