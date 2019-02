Rettidig omhu: Minister advarer kommuner for at undgå ny Nyborg-sag

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil en gang for alle slå fast, at alle børn fra 0. til 9. klasse i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning. Derfor vil alle landets kommuner modtage et såkaldt hyrdebrev med informationer om reglerne.

Tre somaliske børn fra Nyborg Kommune fik sidst i 2018 ikke den undervisning, de retmæssigt havde krav på, fordi kommunen satte udlændingeloven over folkeskoleloven, men det vil undervisningsminister Merete Riisager (LA) ikke risikere sker en gang til. Derfor ønsker hun at gøre reglerne om undervisningspligten så tydelige, så andre kommuner ved, hvordan de frem over skal håndtere lignende sager. Ministeriet oplyser, at det kommer til at ske gennem et såkaldt hyrdebrev, som ministeren vil sende til landets kommuner. Et hyrdebrev er en orienterende meddelelse fra en myndighed til offentligheden eller til institutioner, og i dét vil ministeren tydeligt slå fast, at kommuner har pligt til at undervise alle børn i den undervisningspligtige alder: - På baggrund af sagen i Nyborg vil jeg nu sørge for, at alle landets kommuner modtager informationer om reglerne, så vi undgår lignende situationer, fastslår undervisningsminister Merete Riisager overfor Fyens Stiftstidende.

"Meget uheldigt" Så sent som i fredags modtog Nyborg Kommune ved kommunaldirektør Lars Svenningsen svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at den berørte families tre børn skulle tilbage i den 0. klasse, 5. klasse og 8. klasse, de hidtil havde gået i. At der har været tvivl om undervisningspligten undrer ministeren, idet hun mener, den fremgår af alle loves moder - grundloven - og fordi Danmark gennem FNs Børnekonvention har forpligtet sig til det. - Lovgivningen er sådan set klar nok, men i den konkrete sag har der været usikkerhed om, hvornår den ene hånd slipper, og den anden griber. Det kan jeg som undervisningsminister godt ærgre mig over, og det er derfor godt, der er blevet skabt klarhed, siger Merete Riisager. - Det er meget uheldigt, at der i Nyborg Kommune har været usikkerhed om, hvad der gælder i forhold til de pågældende børn i den undervisningspligtige alder, der bor og opholder sig i kommunen, mens deres asylsag behandles. De børn skal have undervisning - også mens deres asylsag behandles.

Ingen kommentarer Samtidig slår ministeren fast, at intet står i vejen for, at Nyborg-familiens to storesøstre kan fortsætte med at gå i 10. klasse, som de hidtil har gjort. Også selv om kommunen ikke har undervisningspligt overfor dem, da de er ude af 9. klasse. - Som loven er i dag, er der ikke noget til hinder for, at de kan fortsætte i 10. klasse, uanset om de har lovligt ophold i Danmark. Der er dermed ikke i folkeskoleloven hjemmel til at udskrive elever af 10. klasse på baggrund af deres opholdsgrundlag i Danmark, konstaterer Merete Riisager. Kommunaldirektør i Nyborg Kommune Lars Svenningsen havde i aftes ingen kommentarer til, at Nyborg Kommune bliver udgangspunkt for ministerhenvendelsen til landets øvrige kommuner.