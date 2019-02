Retssag om mors mishandling af egne børn i årevis: Børn fortæller om trusler og tæsk

Svendborg/Nyborg: På andendagen i retssagen om en mors mulige mishandling af sine egne børn blev der tirsdag vist videooptagelser fra politiets afhøring.

Ifølge børnenes forklaringer tegner der sig et billede af, at de blev hårdt straffet, såfremt de enten ødelagde ting eller ikke opfyldte deres pligter. En 10-årig pige fortæller om, hvordan hun har oplevet voldelig adfærd fra den tiltalte.

- Hun gjorde ting, som man ikke må i Danmark. En morgen blev jeg bedt om at hente en kniv til morgenbordet, men da jeg efter et par gange ikke kunne finde den rigtige, blev hun sur og gik selv over og fandt den. Hun brugte den kniv til at slå mig flere gange og kastede den til sidst efter mig. Jeg gemte mig bag køleskabet, så kniven ikke ramte mig, men jeg tissede i bukserne.

Tiltaltes 11-årige søn kom først til Danmark i 2014 efter en familiesammenføring. Han kunne ikke kende den mor, som han havde skrevet med, inden han kom til Danmark.

- Hun var anderledes over chatten. Der skrev hun mange søde ting, siger han under afhøringen.

Sønnen fortæller videre om en episode, hvor han spillede fodbold i hjemmet.

- Jeg sparkede til en flad fodbold. Så ramte jeg tv'et. Der skete ikke noget med det, men min mor blev sur. Hun sagde, at tv'et kostede mere end mig og trak mig ind på værelset, hvor hun tog kvælertag på mig, imens hun sagde, at hun ville slå mig ihjel.