Retspsykiater om potentiel pyroman: Har muligvis mistet kontrollen

- Mange synes nok, at det er spændende eller fascinerende, når ting brænder. Alligevel har folk en kontrol, der fortæller dem, at man skal holde sig fra at sætte ting i brand. Den kontrol har pyromaner og andre brandstiftere typisk også, men noget kan tyde på, at denne kontrol muligvis er mistet, eftersom der nu er sat brand i et hus, hvor der er risiko for, at folk ligger og sover, siger Kim Balsløv.

Men hvor målet for en eventuel ene gerningsmand hidtil har været havehuse og en garage, var det sent torsdag aften en beboelsesejendom, der blev ramt.

Intet behov for motiv

Retspsykiateren påpeger, at der kan være forskel på at være pyroman og brandstifter i øvrigt.

Pyromani kan være en psykisk lidelse, mens brandstiftere i øvrigt kan have andre motiver.

Hos en pyroman går driften til at sætte ild til ting typisk igen. De får en slags for forløsning, når de ser ting gå op i flammer.

- Nogle gange kan ildspåsættelse skyldes jalousi eller antipati mod for eksempel en institution. Men nogle har også bare denne drift, de ikke kan styre, hvor de er nødt til at se ting gå op i flammer. Derfor behøves der nødvendigvis ikke være et planlagt motiv fra pyromanens side, fortæller han.

Hvis det forholder sig sådan, at de mange brande i Nyborg skyldes en pyroman, så kan ildspåsættelse i et beboet hus fremfor et kolonihave betyde, at personen nu muligvis har åbnet for nye mål.

- Man kan i hvert fald sige, at der nok er overskredet en grænse. Det sværeste er at overskride den første gang. Når man har overskredet den én gang, så ligger der om ikke en motorvej så dog en sti, en potentiel pyroman kan gå ned ad, siger Kim Balsløv.

Det vides forsat ikke, om der er tale om en eller flere gerningsmænd i Nyborg, eller om der er en sammenhæng mellem brandene.