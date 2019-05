Restauranter: Minus på torvet - plus på kajen

Svære tider for restauranter og værtshuse i Nyborg. Clarks har vendt underskud til et lille overskud - Gordons på Torvet fik underskud i 2018.

Nyborg: De færreste restauratører i Nyborg vader i penge og store overskud, og to nye regnskaber understreger, hvor svært det er at servere mad og drikkevarer for publikum.

I Fiskerihavnen driver Jalal Melhem Café Clarks, og det har han faktisk gjort siden 2010. Stedet har fået et godt ry i byen, men økonomien balancerer på en knivsæg, viser regnskabet for 2018. Her formåede restauratøren og hans tre ansatte at knokle et lille overskud hjem, nemlig 23.147 før skat, efter cafeen året før havde haft et underskud i samme størrelse.

Café Clarks oplyser ikke omsætningen, men af regnskabet fremgår det, at aktiviteten har nogenlunde uændret de to år.

Af regnskabet fremgår også, at selv om året endte med et mindre overskud, faldt egenkapitalen i Cafe Clarks ApS fra 905.000 til 816.290 kroner.

Lige den omvendte historie kan fortælles om Gordons Bar, der jo ligger i den gamle middelalderkælder på Torvet i Nyborg. Regnskabet for 2018 viser et underskud før skat på 156.000 kroner. Året før gav baren et overskud på godt 24.000 kroner før skat.

Underskuddet i 2018 betyder, at Gordons Bar har en negativ egenkapital.

Allan Gordon Christensen åbnede Gordons Bar og Billard i december 2016 efter en grundig renovering af det flotte lokale, der havde stået tomt nogen tid. I juli 2018 solgte han forretningen til Peter Lauritsen, der dog har beholdt navnet Gordons.

I ledelsesberetningen skriver Peter Lauritsen at man regner med at genoprette egenkapitalen stille og roligt ved en forbedret drift.