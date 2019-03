Rekord-langt byrådsmøde i Ørbæk

Ørbæk: Tidligere var byrådet i den gamle Ørbæk Kommune kendt for sine meget korte byrådsmøder - enkelte gange var det overstået på omkring fem minutter.

Men da byrådet i Nyborg Kommune tirsdag rykkede til skolen i Ørbæk, var der bestemt ikke tale om et kort møde. Tvært imod blev det måske det længste byrådsmøde nogensinde i kommunen.

Mødet startede klokken 17, og først klokken 21 var politikerne gennem alle punkter - på det tidspunkt var Stiftstidendes udsendte i øvrigt kørt for længst for at kunne nå deadline.

Første tog det 50 minutter at snakke en ny byplan for Nyborg - det er den med Storebæltsvej og Lynfrosten. Så kom en næsten lige så lang snak om grøn omstilling afløst af debatten om en eventuel institution ved Regstrup.

Så bevilgede borgmester Kenneth Muhs en pause inden byrådet tog fat på 2. halvleg.