Rejsegilde på Hovedgaden efter dødsbrand

Næsten to år efter at en kvinde på tragisk vis indebrændte i sin bolig på Hovedgaden i Ørbæk blev der fredag inviteret til rejsegilde på fire nye lejligheder.

Ørbæk: - Jeg er imponeret over, at I kan gå rundt deroppe hele dagen lang. Der er godt nok langt ned.

Søren Thor er ikke pjattet med højder, men han kunne alligevel ikke dy sig for at tage turen hele vejen op på stilladset for at nyde udsigten, da han fredag inviterede til rejsegilde på Hovedgaden i Ørbæk. Snart to år er gået, siden der udbrød brand i en lejlighed på førstesal i bygningen. En 51-årige kvinde døde samme aften af kulilteforgiftning, og huset blev efterfølgende revet ned.

Men nu nærmer tiden sig, hvor et nyt er ved at være færdig. Dog forventer ejeren, at de fire nye lejligheder tidligst kan tages i brug 1. juli. De to lejligheder i stueetagen er allerede lejet ud, og man er tæt på at have fundet en beboer til en af de lidt større lejligheder på anden og tredjesal, fortalte han, mens de cirka 30 fremmødte gæster tog for sig af stegte pølser med brød. Blandt dem var traditionen tro mange af de håndværkere, der er med til at bygge huset.

Faktisk skulle huset for længst have været færdig, men projektet er blevet forsinket ad flere omgange. Dels tog det længere tid end forventet at få en byggetilladelse, dels var man nødt til at gøre med ud af funderingen end først antaget.

Mindst lige så overrasket blev Søren Thor, da det gik op for ham, at der eksisterede en tinglyst klausul om, at nye bygninger på Hovedgaden skal flyttes fem meter tilbage i forhold til det oprindelige byggefelt. Han var derfor nødt til at søge om dispensation hos Vejdirektoratet, før byggeriet kunne gå i gang.