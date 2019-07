Rejsebureau med udsyn: Globetrottere kurerer rejsefeber på godset

To globetrottere markedsfører grænseløse oplevelser fra nyt domicil på Ravnholt Gods. Panorama Travel er lig med udsyn i grænselandet mellem kultur og natur. - Godset er i pagt med vores dna, konstaterer direktør Søren Bonde

Østfyn: De har bevæget sig gennem dampende jungler i Latinamerika, mødt stammefolk og deres ritualer hen over Afrikas Horn, besøgt lavlandsgorillaer i Congo og hilst på bjergbønder i Afghanistan og Iran. Deres pas er fyldt op med visa og stempler på ind- og udrejser i over 140 af klodens lande tilsammen. Men de eventyr og oplevelser fra den vide verden, som i et par årtier har været drivkraft for globetrotterne Søren Bonde og Rasmus Nielsen, har nu fundet et permanent ståsted: Nemlig i lokaler over godskontoret på Ravnholt Gods. Her er der udsigt over skov og mark. Udsynet leverer de to mænd i deres bedste alder, når de deler viden og erfaring fra alverdens lande i deres fælles rejsebureau, Panorama Travel. Under overskriften, "Oplevelser ud over alle grænser", er de to rejselystne og mangeårige rejseledere og guider klar til levere kultur- og naturrejser til danskerne fra det nye domicil på 1. sal over godskontoret. Ved det ene bord på kontoret er Thyge Christensen fra Odense ansat til marketing og salg. - Vi ser stadig os selv som iværksættere til trods for næsten tre år i branchen. Og da vi skulle etablere vores første fysiske kontor, var det oplagt at gøre det i flotte naturomgivelser på Fyn, som ligger centralt i landet, begrunder 45-årige direktør Søren Bonde den nye adresse.

Ud i den vide verden Panorama Travel har rejser til destinationer på de fleste kontinenter. Foruden de to indehavere, så samarbejder rejsebureauet med en række erfarne guides og rejseledere.



Udpluk af rejser og destinationer:



Isbjørnesafari i arktisk Canada



Pingviner og hvaler på Antarktis



Vilde eventyr i det centrale Congo



Vildmarkssafari i finsk lapland



Centralasien: Iran, Kirgisistan, Silkevejen, Afghanistan, Tibet og Bhutan



Sydamerika: Peru, Ecuador og Colombia



Afrika: Etiopien, Afrikas Horn, Namibia og Zimbabwe, Uganda og Rwanda

Medejer Rasmus Nielsen er uddannet biolog, chef i Knuthenborg Safaripark og har ligesom direktør Søren Bonde rejst i det en stor del af verdenen. Begge er rejseledere på nogle af bureauets rejser til eksotiske steder. Privatfoto.

En berejst direktør Søren Bonde har til dato rejst i godt 90 af verdens lande og er medlem af De Berejstes Klub. Men uden brug af passet ta'r den 45-årige måske det største spring til dato over to broer. - Jeg har boet i Malmø de seneste otte år, men flytter nu til Fyn, som jeg ikke rigtig kender for alvor, bemærker Søren Bonde. Foruden sit job som indehaver af Panorama Travel er han også foredragsholder og gæsteunderviser i kulturhistorie på blandt andet OUC og Københavns Universitet. Direktøren har stor erfaring med Iran og de asiatiske lande på Silkevejen mellem Kina og Europa og taler Mellemøstens sprog Farsi til husbehov. Derfor udbyder bureauet også rejser til lande som Kirgisistan, Turkmenistan og Afghanistan. Hans partner 37-årige Rasmus Nielsen er biolog og kan vinge mere end 50 lande af. Han har været rejseleder i Latinamerika samt Øst- og Sydafrika og er til daglig chef for dyreafdelingen i Knuthenborg Safaripark. Og så er han falkonér og har optrådt med sine falke på Ravnholt Gods. - Både Rasmus og jeg har rejst en masse. Vi har været rejseledere, men har aldrig rejst sammen. Derimod supplerer vi hinanden med hver vores erfaring og viden fra de forskellige lande og kontinenter, bemærker Søren Bonde, som har arbejdet en del år freelance som rejseleder.

Godskontoret på Ravnholt Gods tæller foruden rejsebureauet også en jagtstue og en speditør i trofæer. Foto: Klaus Wind

Jungle og vildmark De har samlet kræfterne i Panorama Travel, hvor udsynet er det vigtigste fra lokalerne over godskontoret. Det er herfra at bureauet tilbyder grupperejser eller individuelle rejser alt efter behov og efterspørgsel. - Indtil videre sælger vi cirka lige mange af hver slags. Vi er stadig rejseledere på flere af turene, men kan langtfra selv dække alle destinationerne. Derfor benytter vi os selvfølgelig af kompetente folk, vi kender i branchen, påpeger Søren Bonde. Om det er rejser til den canadiske vildmark eller en rejse til Ecuadors jungle og Galapagos-øerne så er det oplevelser ud over alle grænser, som driver de to globetrottere. Ikke bare den unikke oplevelse, som gæsterne får med hjem, men også den forskel som virksomheden gør for at bevare naturen samt lokale støtteprojekter. Øko-turismen handler blandt andet om et samarbejde med Randers Regnskov om at bevare natur og dyreliv i et stykke regnskov i Ecuador. Her betaler gæster et beløb til støtteprojektet med mulighed for at bidrage yderligere.

I godsets jagtstue kan rejsebureauet invitere gæsterne indenfor til møder eller foredrag ved langbordet. Foto. Klaus Wind

Privatfly i junglen - Vi tilrettelægger også særlige rejser for folk, hvor pengene ikke betyder noget. De bliver for eksempel fløjet med privatfly ind i Congos regnskov, hvor de bor på eksklusive lodges. Det samme i arktisk Canada eller på Antartis, fortæller direktøren, som stod i spidsen for seks grupperejser af hver et par ugers varighed i fjor. - Jeg håber at skære lidt ned på rejseaktiviteten. Men vi skal også ud og finde nye områder og destinationer, gerne et par stykker om året. Således har vi Libanon på tegnebrættet næste år. Selv indledte Søren sine rejser med Filippinerne og Vietnam tilbage i midten af 90'erne. Og det er blevet til mange udforudsigelige oplevelser og indtryk - og 25 års erfaring rigere som vidt berejst.

- Bestjålet, det er jeg blevet mange gange. Men jeg er aldrig blevet overfaldet, selv om det var tæt på i bjergene på New Guinea for en del år siden, beretter Søren. - Vi kom rundt på en sti, og pludselig stod der en stammekriger med ben i næsen og et spyd, som pegede lige mod mig. Da blev jeg skræmt, men det lykkedes at berolige krigeren, og jeg blev inviteret med til landsbyen. Resten var ren slapstick blandt primitive stammer og deres ritualer. Han har været vant til at improvisere på sine rejser, men det behøver andre ikke. For Søren og Rasmus bruger lokalerne på Ravnholt Gods til at planlægge alletiders rejser for andre, som vil opdage vores klode.