Refsvindinge suser ind i fremtiden

Her kan man møde og stille spørgsmål til bestyrelsen for Refsvindinge Antenneforening og repræsentanter fra Energi Fyns Bredbåndsafdeling.

- Det er nyt i vores aftale, at vi tilbyder rabat på både internet og tv produkter. Samtidig er det også muligt, at kunden frit kan vælge om man ønsker internet, tv eller begge dele. Jo flere produkter man samler, jo mere rabat opnår man derfor, når medlemskabet på 10 kroner er betalt, skriver foreningen i en pressemeddelelse. Dette tilbud og anden information kan man høre meget mere om på det åbent hus arrangement, som afholdes i Refsvindinge forsamlingshus mandag d. 9. september klokken 16-20.

Fibernet: Nul kroner

For at kickstarte den nye aftale er der lavet aftale med Energi Fyn om, at beboere i foreningens dækningsområde kan få etableret fibernet til en etableringspris på 0 kroner. Man skal dog binde sig til 6. måneders internet abonnement ved oprettelsen. - Det er utrolig glædeligt for Refsvindinge og omegn at foreningen fortsat har en løsning som skaber konkurrence på pris og indhold i forhold til de private tv leverandører, siger formand Christian Hein.

- For 7 år siden var foreningen utrolig tæt på at måtte give op og lukke helt ned. Det er derfor glædeligt, at vores leverandørskifte gør, at vi nu er i den situation, at foreningen tilbyder tv signaler i høj digital kvalitet til hele Refsvindinge og omkringliggende landsbyer, tilføjer formanden.