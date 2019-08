Refsvindinge kom på andre tanker: Tre pastorater slået sammen

Brevet blev taget til efterretning, men i sidste ende gjorde det ikke noget for at ændre på beslutningen, som Tine Lindhardt har ønsket at gennemføre.

Refsvindinge menighedsråd var til en begyndelse ganske vist ikke specielt glade for ændringen. Det sendte derfor et tre siders langt brev til biskoppen, hvor menighedsrådet forklarede de negative konsekvenser for Refsvindinge Sogn.

Nyborg: Tilbage i april kom det frem, at biskop Tine Lindhardt planlagde en større omlæggelse af pastoraterne rundt omkring på Østfyn. Det betød blandt andet, at Refsvindinge-Ørbæk pastoratet, der har været en enhed siden 1972, skulle opløses, så Ørbæk blev et pastorat for sig selv.

Bjarne Ivan Hansen og menighedsrådet i Refsvindinge var lidt bekymrede for, hvad en splittelse med Ørbæk Sogn kunne betyde, men her nogle måneder siden er de blevet mere rolige og ser nu frem til samarbejdet med de to andre menighedsråd. Foto: Patrick Dejbjerg

Stærk nostalgi

- Det er let at se alle de negative ting, der kan komme med ændringer, når man har været vant til noget andet. Jeg har selv været i menighedsrådet i 19 år, og vi har været vant til det gamle Ørbæk/Refsvindinge pastorat, forklarer Refsvindinge menighedsråds formand Bjarne Ivan Hansen.

Man kan også vende situationen lidt om og sige, at det ikke bliver noget helt nyt samarbejde, som Refsvindinge allerede nu er gået ind i. Før pastoratdannelsen sammen med Ørbæk var det netop Kullerup, som Refsvindinge dannede pastorat sammen med, og der bor uden tvivl nogle folk rundt omkring, der også var en del af menigheden dengang. Men det bliver altså første gang, at Refsvindinge indgår i en trio fremfor bare en duo.

- Jeg tror den nye konstellation bliver mere norm fremover. Det er kun gisninger, men det virker til, at det i fremtiden bliver sværere at have mange af de her helt små pastorater, og at man bliver nødt til at have flere pastorater med to-tre sogne i, siger Bjarne Ivan Hansen.

Inden den nye sammenlægning har Ørbæk/Refsvindinge et sidste kirkeblad, der skal udgives. I det vil Bjarne Ivan Hansen inkludere en klumme, der skal fungere som afsked med det gamle pastorat og velkomst til det nye. I den klumme nævner han blandt andet, at han synes, det er vigtigt, at man fremover ser det nye pastorat som ét pastorat med tre kirker og ikke som tre sogne med tre kirker.