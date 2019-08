Red Barnet har brug for indsamlere i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev

Nyborg: Når Red Barnets landsindsamling søndag 1. september bliver skudt i gang, skulle der gerne være rigtig mange indsamlingsbøsser på gader og veje. I år har landsindsamlingen særligt fokus på kampen mod mobning og krænkelser blandt børn og unge på nettet. Hver eneste dag bliver børn og unge udsat for mobning på nettet. For nogle af de børn, det går ud over, kan det give ar på sjælen - og særligt et digitalt overgreb kan føles som et overgreb uden udløbsdato, fordi billederne kan blive ved med at dukke op.

- Vi bliver alt for ofte kontaktet af unge, som er fortvivlede og bange, fordi de er blevet krænket på nettet. De fortæller om en hverdag fyldt med frygt og søvnløse nætter. Det er blandt andet de børn og unge, vi gerne vil hjælpe ved årets landsindsamling, så vi ikke får generationer med ar på sjælen, siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen i en pressemeddelelse.