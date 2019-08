Ramt af lyn: Landejendom i Kullerup brændt ned

Kullerup: En stråtækt landejendom i Kullerup er fuldstændig ødelagt efter en større brand.

Beredskab Fyn modtog meldingen om branden klokken 12.30. Først efter et par timer begyndte brandmændene at have branden under kontrol. Ifølge Beredskab Fyn skyldes branden et lynnedslag i landejendommen, der antændte taget.

Selvom beredskabet hurtigt nåede frem, regnede det ikke med, at bygningen kunne reddes. Bygningens stråtag styrtede sammen under kampen med flammerne, og bygningens skorsten er ligeledes styrtet sammen.

Hverken taget eller skorstenen forårsagede personskader, da de kollapsede. Der er heller ingen meldinger om tilskadekomne i øvrigt.