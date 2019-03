Sag om mishandling af seks somaliske børn i Nyborg er så omfattende og kompliceret, at retten i Svendborg har brug for yderligere tre ugers betænkningstid.

Nyborg: En kvinde fra Somalia må vente endnu tre uger på dommens dag i en usædvanlig grov sag om vold og trusler.

Sagens ofrer er kvindens egne børn, der skal være blevet udsat for omfattende mishandling i familiens hjem i Nyborg.

Dommen skulle være faldet i dag.

Men det seks sider lange rædselsvækkende anklageskrift er så stor en mundfuld, at Retten i Svendborg - temmelig usædvanligt - har meddelt, at der er brug for yderligere tre ugers betænkningstid, før der kan fældes en dom.

Der er så mange anklagepunkter og så meget materiale, der skal gennemgås, at de knap 14 dage, retten allerede har haft til at vurdere sagen, ikke rækker.